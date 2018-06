Hangzhou (AFP) Die 20 großen Industrie- und Schwellenländer haben sich auf ihrem Gipfel in China nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch mit den Schattenseiten der Globalisierung befasst. Es habe in den Beratungen am Sonntag "eine sehr große Rolle" gespielt, "dass die Globalisierung nicht nur eine positive Konnotation hat, sondern dass daraus zum Teil auch erhöhte Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Gruppen in den Bevölkerungen entstehen", sagte Merkel nach der ersten Arbeitssitzung in Hangzhou.

