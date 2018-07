Hangzhou (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einer baldigen Erlaubnis für den Besuch von Bundestagsabgeordneten bei den Bundeswehrsoldaten im türkischen Incirlik. "Ich glaube, dass es in den nächsten Tagen die Möglichkeit gibt, dass wir hier positive Nachrichten zu diesen berechtigten Forderungen auch bekommen", sagte Merkel am Sonntag am Rande des G20-Gipfels in der ostchinesischen Stadt Hangzhou. Eine endgültige Entscheidung gebe es aber noch nicht.

