Hangzhou (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Rande des G20-Gipfels in China den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Das Zweiergespräch begann am späten Abend (Ortszeit) nach Ende des Gipfelprogramms. Themen des Treffens dürften der Ukraine-Konflikt sowie der Krieg in Syrien sein.

