Schwerin (AFP) Nach dem Wahlsieg seiner SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Regierungschef Erwin Sellering erfreut gezeigt. "Das ist ein tolles Ergebnis", sagte Sellering am Sonntag in Schwerin. Seine Partei stehe am Ende des "schwersten Wahlkampfs, den die SPD hier zu führen hatte". Er wolle nun bezüglich der anstehenden Koalitionsgespräche "ganz genau schauen", fügte er ohne weitere Details hinzu.

