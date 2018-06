Oslo (SID) - Neben der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft haben sich auch Norwegen und Slowenien für die Olympischen Spiele 2018 qualifiziert. Norwegen gewann das Ausscheidungsturnier in Oslo durch ein 2:1 gegen Frankreich. Slowenien setzte sich dank des 3:0 gegen Dänemark in Minsk als Turniersieger durch.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bildet mit Schweden, Finnland und Norwegen beim olympischen Turnier in Pyeongchang/Südkorea die Gruppe C. Slowenien komplettiert die Gruppe B mit Russland, den USA und der Slowakei. Kanada, Tschechien, die Schweiz und Gastgeber Südkorea spielen in der Gruppe A.