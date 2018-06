Wolfsburg (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Eishockey-Champions-League in ihrem zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Sonntagabend gegen die Tschechen von Dynamo Pardubice mühelos mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Gegen die von Peter Draisaitl, Vater von NHL-Jungstar Leon Draisaitl, trainierten Gäste waren für Wolfsburg Sebastian Furchner (2), Tyler Haskins, James Sharrow, Brent Aubin und Tyson Mullock erfolgreich.

Zum Auftakt hatte Wolfsburg 1:2 gegen den schwedischer Meister und Titelverteidiger Frölunda Göteborg verloren.