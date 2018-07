Köln (SID) - Der deutsche Footballspieler Moritz Böhringer darf weiter auf eine Karriere in der US-Profiliga NFL hoffen. Der 22-Jährige, der am Samstag der zweiten und finalen Kaderreduzierung der Minnesota Vikings auf 53 Spieler zum Opfer gefallen war, wurde in den Practice Squad der Franchise aufgenommen. In dieser Trainingsgruppe werden vielversprechende Neulinge weiter ausgebildet und können in der nächsten Saison eine neue Chance bekommen.

Im Falle einer Verletzung hätten die Vikings aber die Möglichkeit, den Wide Receiver in ihren Kader zu befördern. In den vergangenen 24 Stunden hätte Böhringer von allen anderen NFL-Teams verpflichtet werden können. Diese Möglichkeit nahm aber keines der Teams wahr. Er könnte aber noch immer unter Vertrag genommen werden, wenn ein interessiertes Team ihn direkt in das 53-Mann-Aufgebot aufnähme. Böhringer war beim Draft Ende April als erster Europäer ohne Collegeerfahrung an 180. Stelle in die NFL berufen worden.

Auch Defensive Tackle Markus Kuhn hofft noch auf die Verpflichtung durch ein neues Team, nachdem er von den New England Patriots entlassen wurde. Sollte er nach 24 Stunden keinen neuen Verein gefunden haben, wird er zum Free Agent.