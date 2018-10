Tiflis (SID) - Der neue österreichische Fußball-Nationalmannschaftskapitän Julian Baumgartlinger (28) vom Bundesligisten Bayer Leverkusen sieht den Auftakt in der WM-Qualifikation am Montag (18.00 Uhr) in Tiflis gegen Georgien als Möglichkeit zur Wiedergutmachung für die rot-weiß-rote Mannschaft nach der enttäuschenden EURO in Frankreich. "Wir wollen wieder unser Gesicht von der Qualifikation zur EM zeigen. Das ist ein Reset für uns", sagte der Ex-Mainzer.

Trainer Marcel Koller hatte Baumgartlinger zum Nachfolger von Christian Fuchs, der nach der EM-Endrunde seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, bestimmt.

Etwas allergisch reagierte Bayern-Ass David Alaba, als er zu seiner Spielposition im österreichischen Team angesprochen wurde. "Ich habe oft genug zu meiner Position Stellung genommen. Ich werde dazu nichts mehr sagen", betonte Alaba, der von Bayern-Chefcoach Carlo Ancelotti als Linksverteidiger aufgeboten wurde. Koller hingegen dürfte Alaba wieder im zentralen Mittelfeld aufbieten.