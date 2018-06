Leipzig (SID) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Am Sonntag besiegte das Team von Trainer Christian Prokop am ersten Spieltag den Bergischen HC klar mit 30:21 (14:8). Bester Schütze der Partie war Leipzigs Rückraumspieler Andreas Rojewski mit acht Treffern. Für die Gäste kam der Isländer Arnor Thor Gunnarsson auf sechs Tore.