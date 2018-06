Speerwerferin Obergföll verabschiedet sich mit Sieg beim ISTAF

Berlin (dpa) - Deutschlands Weltklasse-Speerwerferin Christina Obergföll hat sich mit einem souveränen Sieg beim Berliner ISTAF wie zu besten Zeiten von ihren Fans verabschiedet. Angefeuert von den Zuschauern im Olympiastadion setzte sich die 35-Jährige von der LG Offenburg im letzten Wettkampf ihrer Karriere mit starken 64,28 Metern gegen die Konkurrenz durch.

Bundestrainer Löw: Vertragsverlängerung kein Thema

Oslo (dpa) - Joachim Löw sieht derzeit keinen Anlass, über eine Vertragsverlängerung nachzudenken. "Jetzt beherrschen meine Gedanken nicht, was über die WM 2018 hinaus ist. Das ist alles noch weit weg. Das ist Zukunftsmusik", sagte der Bundestrainer kurz vor dem Auftakt in die WM-Qualifikation am Samstag in Oslo. Vor seiner elften Saison als DFB-Chefcoach verspüre er keine Motivationsprobleme. Der 56-Jährige hat noch einen Vertrag bis zur WM 2018, bei der die historische Titelverteidigung gelingen soll.

Button nächstes Jahr kein Formel-1-Stammfahrer mehr - Neue Rolle

Monza (dpa) - Jenson Button wird nächstes Jahr nicht mehr als Stammfahrer in der Formel 1 antreten. Der Weltmeister von 2009 räumt sein Cockpit beim britischen Traditionsteam McLaren. Anstelle des 36 Jahre alten Briten wird der 24 Jahre alte Belgier Stoffel Vandoorne für McLaren an der Seite von Fernando Alonso fahren. Button werde als Entwicklungsfahrer dem Team aber für weitere zwei Jahre erhalten bleiben, teilte der Rennstall am Samstag in Monza mit.

Deutsche Basketballer mit knappem Sieg in Österreich

Schwechat (dpa) - Die deutschen Basketballer haben in der EM-Qualifikation eine Blamage nur ganz knapp abwenden können. In Österreich gewann das Team von Bundestrainer Chris Fleming am Samstagabend erst nach einer großen Aufholjagd mit 61:59 (29:39) und feierte damit den zweiten Sieg. Zum Auftakt hatte Deutschland deutlich gegen Dänemark gewonnen. Bester Werfer in einer ganz schwachen deutschen Mannschaft war Danilo Barthel mit zwölf Punkten. Am Mittwoch trifft die DBB-Auswahl in Oberhausen auf die Niederlande.

Golfer Fritsch spielt sich in der Schweiz vor Finaltag in die Top Ten

Crans-Montana (dpa) - Golfprofi Florian Fritsch hat sich mit einer starken 66er-Runde beim European Masters in der Schweiz unter die besten Zehn gespielt. Der Münchner belegte am Samstag in Crans-Montana mit 202 Schlägen den geteilten achten Rang. Die Führung vor der Finalrunde bei dem Turnier der European Tour im Crans-sur-Sierre Golfclub übernahm der Australier Scott Hend mit 197 Schlägen.

Quintana verteidigt Vuelta-Führung - Gesink feiert Tagessieg

Aubisque (dpa) - Radprofi Nairo Quintana hat seine Gesamtführung auf der Königsetappe der Vuelta erfolgreich verteidigt. Sein schärfster Konkurrent Chris Froome konnte am Samstag von Urdatx-Dantxarinea nach Aubisque in Frankreich über 195,6 Kilometer nicht den Rückstand in der Gesamtwertung verkürzen. Der britische Tour-de-France-Sieger liegt 54 Sekunden hinter Quintana aus Kolumbien. Den Tagessieg auf der 14. Etappe feierte der Niederländer Robert Gesink.Die Spanienrundfahrt endet am 11. September nach 21 Etappen in Madrid.

Serena Williams bei US Open ohne Satzverlust ins Achtelfinale

New York (dpa) - Einen Tag nach Angelique Kerber ist auch Serena Williams ohne Satzverlust in das Achtelfinale der US Open eingezogen. Die 22-malige Grand-Slam-Siegerin und sechsmalige Turniergewinnerin setzte sich am Samstag gegen die Schwedin Johanna Larsson mit 6:2, 6:1 durch. Die 34 Jahre alte Amerikanerin trifft in New York jetzt auf Jaroslawa Schwedowa aus Kasachstan. Kerber hatte tags zuvor gegen die Qualifikantin Catherine Bellis mit 6:1, 6:1 gewonnen und trifft jetzt auf Petra Kvitova.