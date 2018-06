Köln (SID) - Fußball-Weltmeister Deutschland startet am Sonntag seine Mission Titelverteidigung. Um 20.45 Uhr tritt die deutsche Elf zum Auftakt der WM-Qualifikation bei Außenseiter Norwegen an. Bundestrainer Joachim Löw forderte von seiner Mannschaft nach dem Halbfinal-Aus bei der EM eine klare Steigerung. Im mit 26.000 Fans ausverkauften Stadion in Oslo erwartet der Coach eine feurige Atmosphäre und "richtig Rambazamba".

Das Dauer-Duell zwischen den Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton geht am Sonntag beim Großen Preis von Italien in die nächste Runde. Vor dem 14. WM-Lauf in Monza führt Weltmeister Hamilton die Fahrerwertung mit neun Punkten Vorsprung auf Rosberg an. Der Engländer geht auf dem Traditionskurs auch als Favorit ins Rennen. Hamilton dominierte im Training und sicherte sich zum siebten Mal in dieser Saison die Pole Position. Auf Platz zwei folgt Rosberg. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist Dritter.

Gegen Gastgeber Lettland geht es für die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag bei der Olympia-Qualifikation in Riga um alles oder nichts. Nur der Sieger fliegt 2018 zu den Winterspielen nach Pyeongchang. Die Chancen des deutschen Teams stehen nach zwei überzeugenden Siegen gegen Japan (5:0) und Österreich (6:0) nicht schlecht. Außerdem setzte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zuletzt bei den WM-Turnieren 2013, 2014 und 2015 gegen die Letten durch.