Juba (AFP) Der Südsudan hat in die Stationierung zusätzlicher Blauhelmsoldaten eingewilligt. Die Regierung in Juba sei einverstanden mit der Entsendung einer regionalen Friedenstruppe in das Land, erklärte der Minister für Regierungsangelegenheiten, Martin Elia Lomoro, am Sonntag. Mitglieder des UN-Sicherheitsrats waren in den Südsudan gereist, um Präsident Salva Kiir von der Entsendung einer Friedenstruppe zu überzeugen.

