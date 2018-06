Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Angaben von Aktivisten aus ihren letzten noch verbliebenen Stellungen an der syrisch-türkischen Grenze vertrieben worden. Die Dschihadisten hätten die ihnen verbliebenen Grenzdörfer zwischen dem Sadschur-Fluss und al-Rai verloren", teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Nach US-Angaben vom Freitag kontrollierte die Miliz zuletzt nur noch rund 25 Kilometer entlang der Grenze, über die sie ihre einzige Verbindung zur Außenwelt von Syrien und vom Irak aus hielt.

