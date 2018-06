New York (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund (28) ist in der dritten Runde der US Open an Altmeisterin Venus Williams (USA/Nr. 6) gescheitert. Die deutsche Nummer zwei aus Metzingen unterlag der zweimaligen Turniersiegerin nach 78 Minuten mit 1:6, 2:6 und verpasste damit das erste Grand-Slam-Achtelfinale ihrer Karriere. Williams (36) hatte in der Runde zuvor bereits Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) geschlagen.

Damit ist Angelique Kerber (Kiel) die letzte deutsche Hoffnung in New York. Die Weltranglistenzweite trifft am Sonntagabend (19.00 Uhr OZ/01.00 Uhr MESZ) auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 14). Kerber kann in Flushing Meadows Serena Williams (USA) an der Spitze des Rankings ablösen. 18 deutsche Tennisprofis (10 Frauen/8 Männer) hatten bei den US Open im Hauptfeld gestanden.

Die an Position 26 gesetzte Siegemund war geschwächt ins Turnier gestartet, nach ihrem Viertelfinaleinzug bei den Olympischen Spielen in Rio erkrankte sie an einer Grippe. In den ersten beiden Runden biss sie sich trotzdem durch, den Tag vor dem Match gegen Williams verbrachte sie im Bett und fühlte sich danach endlich besser. Dennoch war Siegemund im nicht komplett gefüllten Arthur-Ashe-Stadium (23.771 Zuschauer) chancenlos.

Venus Williams, die 2000 und 2001 die US Open gewonnen hatte, trifft in der Runde der besten 16 Spielerinnen auf Cincinnati-Siegerin Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 10). Im Halbfinale könnte es zum Aufeinandertreffen mit ihrer jüngeren Schwester Serena kommen. Die Branchenführerin bekommt es nach ihrem dritten klaren Sieg in New York im Achtelfinale mit der Kasachin Jaroslawa Schwedowa zu tun.