Berlin (AFP) Die AfD will sich nach den Worten ihres Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen nicht auf Dauer mit der Oppositionsrolle begnügen. Meuthen sagte am Montag, der Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern sei ein "ganz klares Signal" in Richtung Berlin, erst für die Abgeordnetenhauswahl und dann für Bundestagswahl in einem Jahr. "Wir wollen langfristig in diesem Land regieren", sagte Meuthen. "Diesen Weg gehen wir beharrlich und unbeirrbar, bis es so weit sein wird."

