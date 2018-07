Berlin (AFP) Nach der Wahlniederlage der CDU in Mecklenburg-Vorpommern erhöht die CSU in der Flüchtlingspolitik den Druck auf die Schwesterpartei CDU. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kündigte in der "Passauer Neuen Presse" (Dienstagsausgabe) an, CSU-Chef Horst Seehofer werde auf einem Spitzentreffen der Parteichefs von Union und SPD am Sonntag einen umfassenden Forderungskatalog vorlegen. Scheuer sprach mit Blick auf die Landtagswahlen vom Sonntag von einem "Warnschuss".

