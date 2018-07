Berlin (AFP) Deutschland unterstützt die Kandidatur von Weltbank-Präsident Jim Yong Kim für eine zweite Amtszeit. "Die Bundesregierung würde sich freuen, wenn er seine Arbeit fortsetzen könnte, und wird ihn bei der Wiederwahl unterstützen", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. Der US-Gesundheitsexperte Kim leiste an der Spitze der Weltbank "hervorragende Arbeit", etwa beim Klimaschutz, bei der Bekämpfung von Pandemien und bei der Unterstützung von syrischen Flüchtlingen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.