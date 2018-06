Hangzhou (AFP) Zur Ukraine-Krise soll nach Angaben von Frankreichs Präsident François Hollande demnächst ein Vierer-Gipfel im sogenannten Normandie-Format stattfinden. "Wir sind übereingekommen, in den nächsten Wochen einen Gipfel zwischen Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine zu organisieren", teilte Hollande, der derzeit am G20-Gipfel in China teilnimmt, am Montag auf seiner Facebook-Seite mit. Die Ukraine-Krise ist in China Gegenstand zahlreicher Gespräche am Rande der offiziellen Gipfelverhandlungen.

