München (AFP) Wer bei Parship oder Elitepartner eine neue Liebe sucht, tut dies künftig unter dem Dach von ProSiebenSat1. Der Medienkonzern teilte am Montag in München mit, dass er die Mehrheit an der in Hamburg ansässigen Parship Elite Group übernimmt. Diese ist mit den beiden Marken Parship und Elitepartner der führende Anbieter für Internet-Partnervermittlung im deutschsprachigen Raum.

