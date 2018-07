Berlin (AFP) Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Linken-Bundeschef Bernd Riexinger für eine Koalition seiner Partei mit der SPD ausgesprochen. "Der Ball liegt jetzt erst mal im Feld der SPD - will sie mit der CDU weiter regieren, oder will sie einen Politikwechsel mit den Linken herbeiführen?", sagte Riexinger am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Es muss natürlich was rauskommen für die Menschen, es muss einen Schritt hin zur sozialen Gerechtigkeit geben."

