Rostock (SID) - In Rostock (ab 8.45 Uhr) findet am kommenden Samstag das Saisonfinale der Blindenfußball-Bundesliga (DBFL) statt. Gespielt wird mit Unterstützung der Hansestadt Rostock in der City auf dem Neuen Markt. Die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg liegen mit 21 Punkten aus sieben Spielen uneinholbar auf Platz eins der Tabelle und stehen bereits vor dem Spieltag als deutscher Meister fest

Gegen 18.00 Uhr wird DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg zusammen mit Steffen Bockhahn, dem Senator der Hansestadt Rostock für Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, sowie Hans-Werner Lange vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und einem Vertreter des Deutschen Behindertensportverbandes die Ehrung des Titelträgers vornehmen.