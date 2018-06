Köln (SID) - Der frühere Golf-Weltranglistenerste Rory McIlroy hat in Norton/Massachusetts sein erstes Turnier auf der US-Tour seit 16 Monaten gewonnen. Der Nordire triumphierte auf dem Par-71-Kurs nach einer starken 65er-Runde zum Abschluss mit ingesamt 269 Schlägen vor dem Engländer Paul Casey, der nach einer 72 in der vierten Runde mit 271 Schlägen auf den zweiten Rang zurückfiel. Deutsche Profis waren in den USA nicht am Start.