Teheran (AFP) Erstmals seit fünf Jahren haben der Iran und Großbritannien wieder Botschafter ausgetauscht. Wie iranische Medien und das britische Außenministerium am Montag mitteilten, nahmen die diplomatischen Vertreter beider Länder am Nachmittag in den Außenministerium in London beziehungsweise in Teheran ihre Akkreditierungen in Empfang.

