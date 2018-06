Aden (AFP) Im Jemen sind bei einem Drohnenangriff sieben mutmaßliche Al-Kaida-Kämpfer getötet worden. Nach Angaben jemenitischer Sicherheitskräfte geschah der Angriff in der Nacht zum Montag im Bezirk Al-Wadi in der Provinz Marib östlich der Hauptstadt Sanaa. Die Männer hielten sich demnach in der Wohnung eines Kämpfers auf. Es habe sich offenbar um eine US-Drohne gehandelt.

