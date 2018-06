Madrid (SID) - Der spanische Sprint-Europameister Bruno Hortelano hat sich bei einem Unfall auf einer Autobahn bei Madrid schwere Handverletzungen zugezogen. Dies berichtet die spanische Sporttageszeitung As. Der 24-Jährige, bei der Leichtathletik-EM in Amsterdam Goldmedaillengewinner über 200 m, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und muss sich einer Operation unterziehen.

Hortelano war bei den Olympischen Spielen in Rio im Halbfinale gescheitert. Bei den Europameisterschaften hatte der Spanier in 20,45 Sekunden vor dem Türken Ramil Guliyev (20,51) und dem Briten Danny Talbot (20,56) triumphiert.