Moskau (AFP) Russlands einziges unabhängiges Meinungsforschungsinstitut, das Lewada-Zentrum, ist von der Regierung als "ausländischer Agent" eingestuft worden. Die Registrierung sei das Ergebnis einer offiziellen Untersuchung, teilte das Justizministerium am Montag mit. In Russland werden politisch aktive Organisationen, die ganz oder teilweise aus dem Ausland finanziert werden, seit 2012 per Gesetz gezwungen, sich als "ausländische Agenten" registrieren zu lassen. Das erschwert ihre Arbeit erheblich.

