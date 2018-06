Madrid (AFP) Wegen eines Waldbrands an der spanischen Costa Blanca sind mehr als eintausend Menschen, unter ihnen deutsche und britische Urlauber, in Sicherheit gebracht worden. Helfer evakuierten in der Nacht zu Montag die Kleinstadt Jávea und die Touristenanlage Benitatxell nahe Benidorm. Die Betroffen wurden in Schulen gebracht.

