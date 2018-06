Madrid (AFP) An der Grenze zur spanischen Exklave Melilla an der Küste Marokkos haben spanische Grenzbeamte vier afrikanische Flüchtlinge im doppelten Boden eines Autos entdeckt. Die Beamten kontrollierten am Sonntag gerade den Minivan eines Marokkaners, als sie bei sengender Hitze den Hilferuf einer Frau vernahmen. Die Frau rief laut einer Erklärung der Polizei: "Bitte, holt mich hier raus. Ich habe Angst. Ich spüre meine Beine nicht mehr und habe geschwollene Füße."

