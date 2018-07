Hongkong (AFP) Nach dem Wahlerfolg der Peking-kritischen Aktivisten in Hongkong hat die chinesische Führung vor Unabhängigkeitsbestrebungen in der Sonderverwaltungszone gewarnt. Peking wende sich gegen "jede Aktivität in Bezug auf die Unabhängigkeit Hongkongs", egal ob sie im Parlament oder außerhalb stattfinde, zitierte die Nachrichtenagentur Xinhua am späten Montagabend aus einer Erklärung der zuständigen Abteilung des Staatsrats. In diesem Falle würden Strafen erlassen.

