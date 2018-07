München (AFP) Der im März 2015 an Lungenkrebs verstorbene Regisseur Helmut Dietl ("Schtonk") hat damals eine Chemotherapie abgelehnt - und wurde darin von seiner Frau Tamara unterstützt. "Ja, denn es war sein Weg", sagte die Witwe dem Magazin "Donna" laut einer Vorabmeldung vom Dienstag. "Warum kann nicht jemand für sich entscheiden, in Demut so zu sterben, wie er gelebt hat - eigenverantwortlich?", fragte sie.

