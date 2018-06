Berlin (AFP) Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Abgas-Affäre kämpft mit Schwierigkeiten. Wegen des nahenden Endes der Legislaturperiode gibt es zu wenig Termine; Probleme bereiten zudem geheime und geschwärzte Akten, wie der Vorsitzende Herbert Behrens (Linke) am Dienstag sagte. Am Donnerstag will der Ausschuss erstmals Experten anhören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.