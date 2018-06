Brüssel (AFP) Wegen der Anstellung des ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso durch die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die europäische Bürgerbeauftragte eine Reform des Verhaltenskodex' der Behörde angeregt. Ombudsfrau Emily O'Reilly forderte in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an den heutigen Kommissionschef Jean-Claude Juncker eine Reihe von Klarstellungen der Position der Behörde zu der Personalie - insbesondere auch mit Blick auf die anstehenden Brexit-Verhandlungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.