Frankfurt/Main (SID) - Die neue Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones hat für ihre Premiere drei Debütantinnen berufen. Für die beiden EM-Qualifikationsspiele der Olympiasiegerinnen in Moskau gegen Russland (16. September/18.00 Uhr) und in Györ gegen Ungarn (20. September/16.00 Uhr) nominierte Jones erstmals Linda Dallmann (22) und Jacqueline Klasen (22) von der SGS Essen sowie Hasret Kayikci (24) vom SC Freiburg.

"Für uns steht in den noch verbleibenden fünf Länderspielen dieses Jahres im Vordergrund, unsere Spielidee zu vermitteln, verschiedene Dinge auszuprobieren, aber auch interessanten Spielerinnen eine Chance zu geben", sagte Jones: "In Saskia Bartusiak, Annike Krahn und Melanie Behringer haben drei Leistungsträgerinnen ihre Laufbahn in der Nationalmannschaft beendet. Diese Lücke zu schließen wird ebenfalls eine vordringliche Aufgabe für uns sein."

Nach längerer Abstinenz kehrt Verena Faißt (Bayern München) in das Aufgebot zurück. Aufgrund von Verletzungen fehlen Simone Laudehr (Außenbandriss) und Dzsenifer Marozsan (muskuläre Probleme). Geschont werden die Olympiasiegerinnen Leonie Maier, Sara Däbritz, Melanie Leupolz, Laura Benkarth und Alexandra Popp.

Die Partien in Russland und Ungarn bilden den Abschluss der EM-Qualifikation. Für die Europameisterschaft in den Niederlanden 2017 hatte sich die DFB-Auswahl schon vor Olympia vorzeitig qualifiziert. - Das Aufgebot der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft:

Tor: Meike Kämper (MSV Duisburg), Almuth Schult (VfL Wolfsburg), Lisa Weiß (SGS Essen)

Abwehr: Kristin Demann (1899 Hoffenheim), Josephine Henning (FC Arsenal), Tabea Kemme (Turbine Potsdam), Babett Peter (VfL Wolfsburg), Felicitas Rauch (Turbine Potsdam)

Mittelfeld: Anna Blässe (VfL Wolfsburg), Linda Dallmann (SGS Essen), Verena Faißt (Bayern München), Lena Goeßling (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (1. FFC Frankfurt), Svenja Huth (1. FFC Turbine Potsdam), Isabel Kerschowski (VfL Wolfsburg), Jacqueline Klasen (SGS Essen)

Angriff: Pauline Bremer (Olympique Lyon), Mandy Islacker (1. FFC Frankfurt), Hasret Kayikci (SC Freiburg), Lina Magull (SC Freiburg, Anja Mittag (VfL Wolfsburg), Lena Petermann (SC Freiburg)(SID)