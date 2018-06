Berlin (dpa) - Der US-Sänger Meat Loaf bewundert die Energie seines Altersgenossen Bruce Springsteen, der für seine stundenlangen Auftritte bekannt ist.

"Selbst wenn du nur eine einzige Note drei Stunden und 58 Minuten lang singen würdest, bist du Superman", sagte Meat Loaf (68) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Springsteen (66) hatte mit seiner E Street Band kürzlich in New York seinen Rekord für einen Auftritt in den USA geknackt. "Ich konnte es nicht glauben", sagte Meat Loaf. "Das war unfassbar. Selbst wenn du nur "Mary Had a Little Lamb" singen würdest (US-amerikanisches Kinderlied, Anm. der Red.)."

