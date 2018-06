Nach Fußball-EM: 659 Clubs bekommen Geld für Spieler-Abstellungen

Nyon (dpa) - Insgesamt 659 Fußball-Clubs erhalten nach dem EM-Jahr Kompensationszahlungen für die Abstellung von Spielern in die Nationalmannschaften. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit. 100 Millionen Euro werden allein unter jenen Vereinen verteilt, die Profis bei der Endrunde in Frankreich vom 10. Juni bis zum 10. Juli gestellt haben. 50 Millionen Euro entfallen auf Clubs, deren Spieler für Partien in der vorangegangenen Qualifikationsphase nominiert worden waren. Wie viel Geld die deutschen Topclubs einstrichen, wurde zunächst nicht bekannt.

IOC-Präsident Bach sagt Besuch bei Paralympics-Eröffnung in Rio ab

Lausanne (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat seinen Besuch bei der Eröffnungsfeier der Paralympics am Mittwoch in Rio de Janeiro abgesagt. "IOC-Präsident Thomas Bach wird am Staatsbegräbnis für den früheren Bundespräsidenten Walter Scheel am Mittwoch in Berlin teilnehmen", teilte das IOC am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees habe Sam Ramsamy, den Beauftragten für Behindertensport, als offiziellen Repräsentanten des IOC bei der Eröffnungsfeier in Rio benannt.

Kohlschreiber trotz Verletzung im Davis-Cup-Team für Abstiegsduell

Hamburg (dpa) - Philipp Kohlschreiber steht trotz seiner Fußverletzung im deutschen Davis-Cup-Aufgebot für die Relegationspartie gegen Polen. Neben dem Weltranglisten-26. nominierte Teamchef Michael Kohlmann noch Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Daniel Brands für das Abstiegsduell vom 16. bis 18. September auf Sand in Berlin. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Dienstag mit. Alexander Zverev hatte nach seinem Zweitrunden-Aus bei den US Open für die Partie abgesagt. Auch Dustin Brown und Mischa Zverev stehen aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung. Gegen Polen geht es um den Klassenverbleib in der Weltgruppe.

Bundestrainerin Jones beruft drei Neulinge in den DFB-Kader

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainerin Steffi Jones hat für die EM-Qualifikationsspiele der Frauen-Nationalmannschaft in Russland und Ungarn drei Debütantinnen nominiert. Mittelfeldspielerinnen Linda Dallmann (22) und Jacqueline Klasen (22) von der SGS Essen sowie Angreiferin Hasret Kayikci (24) vom SC Freiburg gehören erstmals zum Kader. Die Duelle mit Russland und Ungarn am 16. und 20. September bilden den Abschluss der EM-Qualifikation. Für die Endrunde in den Niederlanden 2017 hatte sich die DFB-Auswahl schon vor Olympia vorzeitig qualifiziert.

Behindertensport-Chef hofft auf "neue Qualität" im Anti-Doping-Kampf

Rio de Janeiro (dpa) - Der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes hat den russischen Ausschluss von den Paralympics vehement verteidigt und die internationalen Sportverbände dazu aufgefordert, im Anti-Doping-Kampf genauso hart durchzugreifen. "Ich hoffe, dass wir mit dieser IPC-Entscheidung die Tür zu einer neuen Qualität konsequenter Bekämpfung von Doping-Praktiken aufgemacht haben", sagte Friedhelm Julius Beucher in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Paralympics in Rio de Janeiro werden an diesem Mittwoch eröffnet und dauern bis zum 18. September.

Albanien gewinnt nach Abbruch fortgesetztes Spiel gegen Mazedonien

Shkodra (dpa) - Die albanische Fußball-Nationalmannschaft hat das am Montag wegen eines Unwetters abgebrochene WM-Qualifikationsspiel gegen Mazedonien gewonnen. Die Partie wurde am Dienstag in der 76. Minute beim Stand von 1:1 fortgesetzt. Bekim Balaj erzielte das entscheidende 2:1 in der 89. Minute. Tags zuvor hatte zunächst Armando Sadiku die Gastgeber in Shkodra in Führung gebracht (9. Minute), ehe Ezgjan Alioski der Ausgleich für Mazedonien gelang (51.). Durch den Sieg liegt Albanien in Gruppe G hinter Spanien und Italien nun auf Platz drei.

Nach historischem 1:1 in Finnland: Kosovos Staatspräsident lobt Team

Pristina (dpa) - Kosovos Staatspräsident Hashim Thaci hat der Fußball-Nationalmannschaft seines Landes zum Punktgewinn im ersten internationalen Pflichtspiel in Finnland gratuliert. "Generationen von Spielern fühlen sich so stolz nach Jahrzehnten der Isolierung", schrieb er auf Twitter. Zuvor hatte das Kosovo im ersten WM-Qualifikationsspiel seiner Geschichte einen 0:1-Rückstand noch aufgeholt und gegen Finnland 1:1 gespielt. Die noch junge Fußballnation war vom Weltverband FIFA erst am 13. Mai 2016 als 210. Mitglied aufgenommen worden. Nach dem Remis liegt das Kosovo in Gruppe I gleichauf mit Kroatien, Island, der Türkei und der Ukraine, die ebenfalls unentschieden spielten.