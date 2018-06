Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat ein geplantes Treffen mit dem philippinischen Staatschef Rodrigo Duterte abgesagt, nachdem dieser ihn als "Hurensohn" beschimpft hatte. Anstelle des Treffens mit Duterte am Rande des Asean-Gipfels in Laos sei nun für Dienstag eine bilaterale Begegnung Obamas mit der koreanischen Präsidentin Park Geun Hye geplant, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in Washington.

