New York (SID) - Das Rennen um die Führung in der Weltrangliste ist zu einem Zweikampf zwischen Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2) und Serena Williams (USA/Nr. 1) geworden. Die Polin Agnieszka Radwanska, die ebenfalls Chancen auf den Tennis-Thron hatte, unterlag bei den US Open in New York bereits im Achtelfinale der 18 Jahre alten Kroatin Ana Konjuh 4:6, 4:6.

Sollte Kerber in Flushing Meadows am Samstag ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen, stößt sie Williams sicher von der Spitze. Verliert die 22-malige Majorsiegerin vor dem Finale, übernimmt die deutsche Nummer eins ebenfalls die Führung. Kerber trifft am Dienstag (12.00 Uhr OZ/18.00 Uhr MESZ) im Viertelfinale auf Roberta Vinci aus Italien, Williams bekommt es am Mittwoch mit Simona Halep aus Rumänien zu tun.