Berlin (AFP) Die SPD strebt eine Entlastung der Arbeitnehmer durch eine Reduzierung der Sozialabgaben an. Auch Geringverdiener zahlten ab dem ersten Euro Beiträge etwa zur Kranken- oder Rentenversicherung, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt des Bundestages. Auf diese Weise lasse sich eine "zielgenaue Entlastung" bei Beziehern kleinerer Einkommen erreichen. "Das wäre der richtige Weg für die SPD", sagte der Fraktionschef.

