Hamburg (AFP) Ungeachtet der Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Umfrage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an Zustimmung gewonnen. Bei der Kanzlerpräferenz legte sie in dem am Mittwoch veröffentlichten sogenannten Wahltrend für die Zeitschrift "Stern" und den Sender RTL um drei Prozentpunkte auf 44 Prozent zu. SPD-Chef Sigmar Gabriel würden sich demnach nur 16 Prozent als Kanzler wünschen.

