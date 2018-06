München (AFP) Im Internet schnell nach dem Weg suchen - und später eine hohe Rechnung dafür im E-Mail-Postfach vorfinden: Die Verbraucherzentralen warnen vor unseriösen Routenplanern im Internet, die Verbraucher in Abofallen locken und eine Bezahlung per Amazon-Gutschein fordern. Wie die Marktwächter Digitale Welt der Verbraucherzentrale Bayern am Mittwoch mitteilten, wurden allein zwischen April und Juni mehr als hundert solche Fälle registriert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.