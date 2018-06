Brüssel (AFP) Griechenland wird nach Einschätzung der Euro-Partner nicht in akute Finanznöte geraten, wenn es eine für Mitte September gesetzte Frist für Reformen verpasst und deshalb vorerst keine neuen Hilfsmilliarden erhält. "Ist es ein großes Problem, wenn es Ende September wird? Nein, natürlich nicht", sagte ein hochrangiger Vertreter der Eurozone am Mittwoch in Brüssel. Es gebe "absolut keinen Liquiditätsengpass" in Griechenland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.