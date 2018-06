Hannover (dpa) - Die Verwaltungsgerichte in Deutschland ächzen unter einer steigenden Zahl von Klagen abgewiesener Asylbewerber. Die Zahl der Verfahren ist in vielen Bundesländern deutlich gestiegen, wie eine dpa-Umfrage ergab. Während in Niedersachsen im ganzen vergangenen Jahr 9220 Klagen eingingen, waren es im ersten Halbjahr 2016 bereits 6333. Das teilte das Justizministerium in Hannover mit. Auch in anderen Bundesländern zogen abgewiesene Asylbewerber nach Angaben aus den Ministerien verstärkt vor Gericht.

