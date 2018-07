Brasília (dpa) - Beim ersten öffentlichen Auftritt seit der Amtsübernahme ist Brasiliens Präsident Michel Temer mit "Temer raus"- und "Putschist"-Rufen empfangen worden. Er wohnte am Nationalfeiertag der traditionellen Parade in der Hauptstadt Brasília bei, die an die Erlangung der Unabhängigkeit von Portugal vor 194 Jahren erinnerte. Als er anschließend in den Wagen steigen wollte, sangen Unterstützer der abgesetzten bisherigen Präsidentin Dilma Rousseff von der linken Arbeiterpartei: "Putschisten, Faschisten, wir lassen das nicht zu!" Zeitgleich gab es auch Pro-Temer-Kundgebungen.

