Moskau (AFP) US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow kommen am Donnerstag zu zweitägigen Beratungen in Genf zusammen, um erneut über ein gemeinsames Vorgehen beider Länder in Syrien zu beraten. Wie das russische Außenministerium am Mittwoch mitteilte, verständigten sie sich in einem Telefongespräch auf das persönliche Treffen. Inhaltlich ging es in dem Telefonat demnach um "Einzelheiten" einer Vereinbarung zum Kampf gegen die Dschihadisten und den Friedensprozess in Syrien.

