Kandahar (AFP) Kämpfer der radikalislamischen Taliban haben am Donnerstag die Hauptstadt der südafghanischen Provinz Urusgan angegriffen. Anwohner und Behördenvertreter berichteten von heftigen Kämpfen in Tarin Kot. Taliban-Kämpfer seien in die Stadt eingedrungen und versuchten, die Hauptquartiere der Polizei und des Geheimdienstes einzunehmen, sagte ein ranghoher Stammesvertreter der Nachrichtenagentur AFP. "Wir befürchten, dass sie das Gefängnis stürmen werden, um Aufständische zu befreien."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.