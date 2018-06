Mainz (AFP) Die wegen des vorerst gescheiterten Verkaufs des Regionalflughafens Hahn unter Druck stehende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat erneut den Vorwurf zurückgewiesen, in dem Verkaufsprozess Druck ausgeübt zu haben. "Zu keinem Zeitpunkt habe ich zeitliche Vorgaben gemacht oder den Abschluss beschleunigt", sagte Dreyer am Donnerstag in einer Sondersitzung von vier Landtagsausschüssen in Mainz. Solche Vorwürfe weise sie "entschieden" zurück.

