Berlin (AFP) Der türkischen Regierungskritiker Can Dündar hat den Kurs der Bundesregierung gegenüber der Türkei in zwei TV-Interviews scharf kritisiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bei ihren Besuchen in dem Land "nie daran gedacht, Oppositionspolitiker oder Journalisten zu treffen", sagte Dündar dem Sender 3Sat in einem am Donnerstag ausgestrahlten Gespräch. "Sie hat nur darauf geachtet, dass ihre Beziehungen zur offiziellen Türkei nicht beschädigt werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.