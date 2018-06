Ankara (AFP) Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu hat die Besuchserlaubnis für deutsche Abgeordnete bei Bundeswehrsoldaten in der Türkei bestätigt. Er begründete die Entscheidung damit, dass die Bundesregierung auf die dafür von Ankara gestellten Bedingungen eingegangen sei. "Deutschland hat diese Bedingungen erfüllt", sagte Cavusoglu am Donnerstag nach einem Treffen mit dem saudiarabischen Außenminister Adel al-Dschubeir in Ankara.

