London (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die britische Regierung aufgefordert, so schnell wie möglich in die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union einzutreten. "Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich hoffe immer noch, dass Sie in der Lage sein werden, diesen Prozess so schnell wie möglich in Gang zu setzen", sagte Tusk am Donnerstag bei einem Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May in London.

