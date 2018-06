Hamburg (SID) - Ex-Nationaltorwart René Adler will seine Karriere beim Hamburger SV auch über das Vertragsende im kommenden Sommer hinaus fortsetzen. "Es ist im Interesse beider Seiten, wir werden eine Lösung finden", sagte der 31-Jährige Hamburger Medienvertretern vor dem Duell bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich will noch fünf, sechs Jahre spielen."

Nach dem Einserabschluss seines Fernstudiums an der European Sportsmanagement Academy in Nürnberg setzt sich der Keeper neuerdings mit an den Verhandlungstisch neben Berater Jörg Neubauer. "Ich finde es interessant, dabei zu sein, die Einblicke zu bekommen", sagte Adler.

Der gebürtige Leipziger strebt für die neue Saison einen deutlichen Aufwärtskurs mit den jahrelang strauchelnden Hanseaten an. Der Abstiegskampf müsse raus aus den Köpfen, bei allen, auch den Fans, sagte Adler. Der "lange Weg" des HSV solle "mittelfristig wieder ins internationale Geschäft führen."